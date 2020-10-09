林志穎和老婆陳若儀9日出席媽媽林金花「心瓷傳愛」公益義賣記者會，他透露媽媽喜歡畫畫，每件瓷器都是愛心形狀，11日媽媽即將過70歲大壽，做公益外也希望作為媽媽最棒生日願望。日前他與老婆嘗試畫陶瓷，過程要極度專心及耐心，尤其陶瓷善吸水，畫筆沾顏料畫3筆後又得重沾，畫20分鐘後就要讓眼睛休息，他一度自認老花，去眼科檢查才發現自己近視75度。

即將邁入70歲的林金花說，投入陶瓷作畫將近4年，共畫了400多個作品，這次展覽籌備2年，精選出200個創作義賣。她說「每一件作品都需要燒2次，很容易破損，所以每一件藝術品都很珍貴，也覺得兒子和媳婦很孝順，完成她70歲生日心願」，也讚媳婦畫的很好構圖也不錯，林志穎自招「她負責構圖，我負責填色」，也提到3個兒子中小兒子Kyson畫的最好。

大兒子Kimi今年11歲，他坦言時間過很快，幾年前他帶兒子上《爸爸去哪兒》節目，至今兒子也會找片段來回味，逐漸長大的Kimi，也會邊看影片自虧「我以前怎麼這麼天真」，還相信老爸扮的神仙爺爺、聖誕老人角色，林志穎爆料「Kimi後來拍拍我的肩，叫我不要再裝了」。

今年45歲的林志穎說，今年是他出道第28年，從17歲出道以來，都在忙祿工作中度過，未來沒有特別設定目標，希望把家庭照顧好，多跟家人、孩子相處。已多年沒拍戲的他，坦言很挑劇本，但現在年紀很尷尬，「到底要演偶像劇嗎？演老師還是？」也希望能找到自己方向，適合的時候再出來也不一定。

「心瓷傳愛」公益活動目標義賣800萬元，展覽尚未開始前已義買200萬，包括林俊傑、霍建華林心如夫妻、歐弟、信等藝人也認購，義賣將全數捐贈博幼社會福利基金會、財團法人白曉燕文教基金會、聖嘉民老人長期照顧中心等3單位，盼善款拋磚引玉，讓社會更多弱勢可以被照顧。

林志穎（左）9日與太太陳若儀（右）、媽媽林金花（中）出席義賣活動。（盧禕祺攝）

「心瓷傳愛」公益展覽資訊

展期：10/09~10/28 10：00-19：00

地點：鶯歌光點藝術中心（新北市鶯歌區陶瓷街18號）

(中時 )