美中關係隨著美國大選逼近而更趨緊張，今年美軍機艦出入南海頻率已創下高峰。大陸官方智庫南海研究院院長吳士存受訪時表示，中美全面對抗下雙邊危機管控機制完全停擺，一旦雙方機艦在海上相遇，很可能導致擦槍走火。

吳士存接受香港《明報》專訪時表示，「2016年南海仲裁案後，南海局勢經歷相對較長一段時間的平穩可控，今年是個轉折點。」美國利用南海問題牽制中國大陸，挑撥北京和東盟的關係，其他主權聲索國趁機謀取各自利益最大化，造成南海動盪。

大陸智庫南海研究院院長吳士存認為，南海危機管控機制已完全停擺，一旦美中機艦在海上相遇，擦槍走火惡化為軍事衝突的可能性很大。（圖／中新社）

他指出，美中貿易爭端以來，美軍在南海舉行2次雙航母演習，大陸智庫南海戰略態勢感知計劃統計，7月美方出動67架次偵察機對中抵近偵察。美艦至8月底已有7次闖入中方控制的南海島礁海域。大陸外長王毅在東亞峰會外長會議中表示，今年上半年，美國向南海派出近3000架次軍機、60多艘次軍艦。

吳士存說，面對美軍頻繁的動作，大陸國防部曾表達強硬態度，外界擔憂南海戰事一觸即發。目前中美危機管控定期磋商檢討機制已停擺，一旦雙方前線士兵在海上相遇，任何一方未能遵守現有規則，即可能引發災難。以往的規矩慣例被打破，中方採取的反制措施就會更強烈，更有可能擦槍走火。如果美方採取更具挑釁性的行動，後果難以預測。

吳士存指出，美國認為大陸在南海的軍事力量發展，可能在南海形成一家獨大，會把美國趕出南海。美國短時間不會接受大陸海上力量與美國對抗。他強調，雙方發生衝突的地點，可能會在美國於南海軍事活動的範圍內，而非在島礁上。

對於中美雙方在南海問題的底線，吳士存稱，美方可能是要中方不繼續擴大建設華陽礁，或者不劃設防空識別區；中方底線則可能是美方不試圖接近其島礁，以及不能對中方海警船、民兵船動手。但他也指出，中方「已經沒有太多底線（可被試探）」，因中方控制的南沙7個人工島12海里內水域，美軍都已進入過。

吳士存認為，未來美國將繼續拉攏更多盟友進入南海，以對抗大陸的海上力量；同時將加強與南海地區其他主權聲索國合作，而部分國家的政府更迭或成擾動南海的新變數。

(中時新聞網)