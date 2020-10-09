日前一名女網友貼心的幫男友打掃房間，卻意外在抽屜發現一張小紙條，仔細一看後得知是心理測驗報告結果，上頭指出男友憂鬱指數高達PR98，讓她直呼「心情好複雜」，很想關心男友，但又怕傷害到他。

原PO在網路論壇「Dcard」上發文說明，自己幫男友打掃房間的時候，意外發現桌子的抽屜內藏有一張小紙條，當她打開一看發現內容是心理測驗的報告結果，上頭數據顯示男友在憂鬱、焦慮、自傷等方面PR值都相當高。

看到這樣揪心的內容，讓原PO心情相當複雜，說明自己不知道是否該主動關心男友，「很想關心他，又怕他其實不想讓我知道、不想讓我擔心，這樣的他讓我好心疼。」字裡行間都透露出原PO的擔憂及不捨。

貼文發出後許多網友提供意見協助原PO，「假裝妳從來沒看過這張字條。就隨口和他閒聊，談談他的心情，妳有陪伴，他自然會感受到溫暖；他想講，他自然會跟妳說」、「原PO可以先到學生諮商中心找院輔導討論，比較能得到專業的建議跟協助」、「加油！陪伴是最好的良藥」。

對此，就有做過相同測驗的網友分享經驗，說明PR值不代表一切，「昨天我剛好也有做這個量表，有5種數值獨立跟總和數值，雖然不太清楚他寫的是不是他自己評測的結果，但PR值不代表一切，可能現在測跟幾個月後測結果會很不同。可以跟你男友聊一聊最近遇到的困難，或是聽他傾訴，如果真的很負能量真的要找尋專業的。」

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