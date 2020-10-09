中信兄弟蘇緯達9月底因手感降溫下二軍調整，本月6日回到一軍陣容，今日排在先發第三棒，蘇緯達今年出賽數已經90場，為生涯新高，戰勝疲勞感成為他的新課題，二軍這段期間蘇緯達跟著副領隊「恰恰」彭政閔來針對缺點做修正，他說已經充實完畢，接下來要全力衝刺。

蘇緯達下二軍這段時間，剛好在進行二軍總冠軍賽，不過蘇緯達因今年沒在二軍出賽因此無法參賽，他透露在跟彭政閔進行練打時也相當關注賽況，「在練習時一聽到外面很大聲，就立刻跑出去看戰況，一直這樣來來回回。」

彭政閔在蘇緯達於二軍調整這段時間陪著他調整，「練了一些在一軍的缺點，2好球後不要容易被變化球引誘到，練習纏鬥能力。」蘇緯達透露彭政閔告訴他好好加油，準備好自己。

蘇緯達今年出賽90場，已經是6年生涯最多，他透露陷入低潮與技術無關，但確實感受到勞累感，「第一次這麼多出賽機會，也不知道怎麼調整，是學長、教練團教我怎麼適應，賽後如何恢復等等，現在有比較好了，疲勞度快沒了，已經恢復到百分百。」

蘇緯達表示賽季後期身體疲勞度跟專注度都有差，要如何維持就要靠一些恢復跟訓練，賽後多伸展、放鬆，「二軍就是充實自己，剩下幾場要衝刺，準備總冠軍賽。」

(中時 )