42歲日本天后濱崎步，年初才宣布閃電當媽產下1子，未料事隔不到一年，再度宣布懷上第二胎，不過孩子生父身分始終成謎，也掀起網友議論，而如今傳出她始終不願公開丈夫身分，竟是因為地位相差過於懸殊。

日本歌姬濱崎步，日前歡度42歲生日時，加碼公布懷有第二胎身孕，但對於孩子生父身分依舊守口如瓶，始終不願透露出任何細節，因此也讓「精主身分」眾說紛紜，據悉這讓濱崎步相當不滿，直接表示：「腹中胎兒的爸，與第一個孩子是同一人」，希望能就此讓謠言止於智者。

而根據知情人士透露，濱崎步不願透露「精主身分」，甚至不願和對方結婚，主要是兩人年紀相差20歲之多，此外身分及收入過於懸殊，加上已經失婚2次，因此對於丈夫身分更難以啟齒，雖然未公開男方身分，但外界瘋傳應該就是常同進同出的舞者荒木駿平。

目前濱崎步身孕應該懷有五個月左右，對照之前透露想組「大家庭」的說法，推測她應該會繼續生下去，而為了給一家四口平凡的生活，她更強調：「為了小孩好，請大家安靜地守護保護我們」。

(中時新聞網)