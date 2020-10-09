後備戰力應強化「城鎮守備」！ 嚴德發：美方特別關切

共機頻擾台，政府研擬增加教召時間跟頻率，國防部長嚴德發日前表態，國軍針對後備單位，將成立屬行政院三級機構的「防衛動員署」，後備軍人教召頻次改為1年1次、1次14天，且年訓量可自現今12萬人提升至26萬人。對此，有學者分析年輕族群對於此政策可能做出的反應。

嚴德發在立法院國防委員會進行專案報告並備詢時，他就後備單位提出「組織、部隊、訓練、裝備」等4項改革，在組織方面，成立防衛動員署，方案已送行政院審查，屬於行政院三級機構，負責業務除軍事動員，也負責行政動員的跨部會協調，人員規模從現行32人提升到150人，預計2022年1月成立。

國防部全動室主任韓岡明指出，14天教召新制預計在2022年才開始，並視訓量進行教召任務延長，國防部正研議教召人員優待條例，每天薪資增加為1.2至1.5倍，不讓受召人員產生怨懟。

對此，據《中天新聞》報導，新的教召上路正好碰上縣市首長選舉，首當其衝的年輕人，恐怕也會用選票反應。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，「針對民進黨的基本盤，譬如說是20多歲的年輕族群來講的話，那他可能會因為這樣的政策，確實產生民進黨基本盤鬆動。」

(中時新聞網)