由高雄市政府經濟發展局舉辦的「KOSMOS體感重裝部隊」，9日起至11日，進駐駁二棧庫群7號碼頭廣場，包括智崴、HTC、方陣聯合、哇哇科技、樂齡智造、磐昇、愛吠的狗、資策會、以及工研院等9家體感業者與法人，展出最新的體感科技產品，提供民眾免費體驗。

「KOSMOS體感重裝部隊」9日進駐駁二棧庫群7號碼頭廣場，高雄經發局長廖泰翔與業界代表，共同召開啟動記者會，廖泰翔致詞指出，歡迎大家趁著連續假期，到高雄體驗新科技產品，認識在新技術趨勢發展下，高雄未來產業型態的轉變、以及產品應用的多元化發展。

廖泰翔表示，體感重裝部隊運用象徵港都意象的貨櫃，在駁二高雄港7號碼頭廣場，以積木概念，搭建成充滿科技及童趣感的科幻場域，內容除了刺激的AVR賽車、以及射擊遊戲外，更有智慧健身、划船、射箭、棒球、英語教學、藝術欣賞等多項產品，同時更邀請今年產學合作單位，展示研發成果，打破場域限制將體感科技搬到戶外。

廖泰翔說，高雄經發局為了使體感科技貼近民眾，今年特別規劃在捷運及輕軌沿線的高雄展覽館、巨蛋廣場、以及駁二特區，擴大舉辦「KOSMOS TREDNS！未來勢」體感科技展會，不僅有重裝部隊帶來最新、最夯的體感產品，現場更有百攤「無條件進胃」市集，每日晚間還有榮獲今年金曲獎最佳樂團的滅火器，以及美秀集團、拍謝少年等多個正宗台式搖滾樂團，輪番演出。

高雄經發局指出，「KOSMOS TRENDS」系列活動，還有以教育學科、生活應用及電競娛樂為主題，在漢神巨蛋廣場打造出超現實的未來體感場域的「KOSMOS主題館」，駁二P2倉庫則有?式公司以「科技幻想」為主題，策劃的「DigiWave無條件進位」展覽。

(工商 )