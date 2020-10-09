健保安全準備金明年將低於1.5個月，若不調漲費率，安全準備金恐在後年用罄。專家指出，醫療費用的成長並非來自浪費，且企業競爭力不會因為費率調漲而受影響，應該說是企業享受了幾十年，已經到了調整的時機。亦有專家說，今年不可能降低費率，一定得漲，若要達到財務平衡，就得調高到5.79%，否則就要同時搭配其他方案因應。

健保署副署長蔡淑鈴表示，依照現行費率4.69%預估，今年健保將虧損671億元，若不動費率，明年將虧損894億元，安全準備金將低於1.5個月，後年若仍不動，則將虧損1127億元，安全準備金則會用罄。

淡江大學會計系副教授韓幸紋表示，挹注健保財務效果最好的方式就是調高費率。按照費率調整機制，今年年底恐怕要調5.79%，才能達到財務的平衡。若沒達到5.79%，就需要搭配其他方案，如部分負擔、徵收酒捐挹注健保等。

陽明大學公衛所教授、台灣健康經濟學會理事長周穎政表示，外界對費率調漲有3迷思，影響企業競爭力、疫情期間要苦民所苦，以及醫療支出的成長來自浪費。事實上，企業已經享受了幾十年比其他國家更低的費率，且疫情期間若費率也沒調好，也就沒能力應付疫情。

至於醫療浪費，周穎政表示，雖然2000年到2017年看病次數成長14.1%，但年齡性別標準化後成長率是8.2%，如果疾病嚴重的再調整，那看病數字會是負成長，醫療費用卻成長了9成以上，無法以此來解釋醫療費用的改變。

因醫療支出的成長高，健保的費基應該持續擴大。韓幸紋表示，現階段應先改革補充保費收費制度，下一步則是將下限收費者納入財產考量，再長遠一點來說，則應實施家戶總所得制，或全面納入財產考量。周穎政也說，擴大費基可以延緩費率的調整週期，家戶總所得值得嘗試。

(中時 )