公費流感疫苗5日開打，台中市4天接種人數已突破14萬人次，今天適逢國慶連假首日，全市30家衛生所加班，提供接種公費流感服務，湧現排隊人潮，衛生局避免疫苗分配失調，改限量管制，醫學中心900至1800劑，區域或地區級醫院100至550劑、衛生所60到350劑、基層診所則限額。

「人擠人！」東區振興里社區破天荒，3小時打了1000劑，診所也開始出現搶疫苗的情形；衛生局指出，今年採取所有公費疫苗對象同時接種，接種地點不僅是醫療院所、衛生所、另在社區設站施打，避免疫苗不足狀況，國慶連假結束後將實施限量管制，以醫療院所為優先大量配給。

適逢國慶連假首日，台中市30家衛生所9日加班，提供接種公費流感服務，湧現排隊人潮。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

根據台中市衛生局統計，台中市今年採購公費流感疫苗共73萬7400劑，較去年多出7400劑，第1階段中央配撥31萬5680劑，5日開打以來，接種人數較去年同期成長2到3倍，開打至第4天就接種達14萬7930劑，今日庫存量約16萬7750劑，依照民眾施打踴躍現況，可望10月底即可全數打完。

台中市衛生局長曾梓展表示，今年受新型冠狀病毒疫情影響，因此民眾施打踴躍；為避免611家流感合約醫療院所因為施打疫苗爆量，衛生局網站將持續修正，並每日公告供應疫苗數量，提供民眾接種，為避免疫苗臨時不足，國慶連假過後將視庫存總量，由中央再配撥11萬劑疫苗供施打。

(中時 )