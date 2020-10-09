大里一間飛鏢酒吧內，只因瞪一眼，四人圍毆一人成傷，台中市警局霧峰分局國光派出所9日凌晨3時46分獲報後，出動快打部隊到場，當場逮捕22歲林姓涉嫌人，並協助被打傷的39歲賴男送醫，警方也於稍後循線逮補25歲王男、23歲林男及另位23歲林男，警訊後依刑法聚眾鬥毆、傷害罪嫌，移送法辦。

據了解，賴男9日凌晨獨自到酒吧飲酒，22歲林男與其三名友人也在隔壁桌飲酒，雙方不認識，酒過三巡後，雙方都喝得酩酊大醉，飲酒過程中，疑是賴男看了林男一眼，引起林男不爽，認為是賴男瞪他，進而引起口角。

飛鏢酒吧鬥毆

中市大里區永隆路一家飛鏢酒吧，9日凌晨發生聚眾鬥毆，一男子結帳後在店外，遭另4名男子圍毆。（黃國峰攝）

賴男起身結帳後步出店外，不爽的林男也跟了出去，對他拳腳相向，林男三位朋友隨後也跟了出去加入施暴，四人隨手拿起安全帽、禁止停車告示牌等，就將賴男痛打一頓，途中，還有人拿起盆栽就要砸向賴男，幸好花盆在舉起過程就破裂而作罷，一陣拳打腳踢之後，賴男頭部、身上多處撕裂、擦挫傷，現場也一片凌亂。

中市警局霧峰分局國光派出所，獲報後立即啟動快打警力3分鐘到場發現，已無打架情事，僅剩被害人賴男及加害人23歲林男在場，林男見警方到場，拔腿就跑，經過一番追逐，終將林男壓制逮補，其餘3人共犯早已不見蹤影，經警方策動，已於9日上午陸續到案說明，警訊後將加害者23歲林男等4人，依刑法第150條聚眾鬥毆及傷害罪嫌，移送法辦。

警方呼籲民眾切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，並將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )