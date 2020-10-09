女生出門玩樂喝酒，千萬不能隨便相信陌生人，常在新聞看到女生喝醉被「撿屍」，隔天起床卻一點記憶也沒有，相當驚悚，而日本節目揭露完整迷姦過程，女生遭迷昏時間不到1分鐘，連反抗機會也沒有，節目曝光後掀起熱議，讓觀眾難以置信。

日本電視台《NHK》製作的節目「Close up現代」（クローズアップ現代），探討現今社會問題，其中揭露一樁真實迷姦案，並還原可怕細節。一名正妹Sayaka（化名），是迷姦案中的受害者，她利用交友軟體認識一名男子，聊天一陣子後決定相約見面，兩人到餐廳吃飯，期間Sayaka去廁所，回到座位上毫無防備喝下杯子裡的飲料，之後就徹底失去記憶。

當Sayaka再次清醒，發現自己裸體躺在自己家床上，約會的男子直接強壓住她的身體，性侵得逞，但Sayaka當下意識仍不清醒，根本無法反抗。事後Sayaka認為被下藥因此報警，但警方查看監視器，關鍵是「她挽著性侵犯的手，毫無反抗走回自己家」，看不出遭對方強迫樣子；直到後來Sayaka檢驗毛髮，確定身上有安眠藥反應，掌握證據後終於可以對男子提告並逮人。

類似的手法、案件，全世界都在發生，因為下藥迷姦實在太容易，節目還揭發另一件毛骨悚然的案件，一名30多歲、看起來相當正常的上班族，為了滿足特殊性慾，持續4年在自己妻子飲料裡下藥，多次婚內強姦，甚至在網路上認識同樣癖好的丈夫們，分別給對方妻子下藥後，玩「換妻」遊戲，惡行曝光後僅淡淡說了一句「越是熟悉的人，越不容易被發現」。

(中時新聞網)