中信兄弟開路先鋒王威晨原本是先發第一棒，不過僅守1局上半後就退場，連打擊都沒有，由潘志芳替補打一棒，王威晨為本季唯一全勤球員，因有守備所以全勤紀錄仍持續。

王威晨擔任先發第一棒、三壘手，1局上半守完後便退場，球團表示王威晨左膝不適，詳細情況要賽後才能了解。王威晨今年出賽112場，再8場就能完成本季唯一全勤選手。

根據中職規則9.23(C)，連續比賽出場記錄，至少應在自己球隊有某局之出場防守（自始至終）或上壘或遭出局而完成打擊者。王威晨有守滿一局，因此全勤紀錄仍有保持。

(中時 )