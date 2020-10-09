堤防邊雜草叢生、垃圾一堆。（張毓翎攝）

越堤道留有愛狗人士餵食浪犬的狗飼料，環境令人堪憂。（張毓翎攝）

堤外便道的台灣欒樹近日盛開，景象美不勝收，但對照附近髒亂的環境，甚為諷刺。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市朴子溪堤防外，近年常發生廢棄物堆置所致的火警，附近居民苦不堪言，恐有空氣汙染之虞。順天里長吳博鈺抱怨，過去日落時分，堤防美不勝收，但如今第五河川局未善加維護管理，任由雜草叢生，導致遭人偷倒垃圾、愛狗人士亂撒飼料餵食浪犬等問題，民眾經過都提心弔膽，盼相關單位能「好好管一管」。

朴子市順天里和內厝里交界的朴子溪堤防，6日傍晚發生火警，消防人員到場後，隨即控制火勢，但當時北風強勁，濃煙直沖天際，遠觀可看到陣陣白煙。消防人員表示，朴子溪堤防每年都發生露天燃燒事件，上個月也曾接獲過，燃燒物多為大型廢棄物，由於沿線沒有監視器，無法判定是人為縱火或自然形成。

當天火警雖無人員傷亡，卻燒出該地積年累月的環境問題。嘉義縣環保局廢棄物管理科表示，當天接到民眾陳情，立即到現場勘查記錄，並將發文到第五河川局，請他們派員至本局說明管理情形。

每天都有許多民眾到朴子溪堤防旁的自行車道散步，堤外便道一排台灣欒樹近日花開，吸引不少攝影師來取景，但附近很多雜草、雜樹、廢棄家具等也未清，讓吳博鈺感嘆「實在枉費這些美景！」，他說，沿路沒有裝設路燈，晚上一片漆黑，附近居民天天「走夜路」，更成了治安死角。

第五河川局副局長許副錫鑫回應，本局每日派遺河川駐衛警察巡查河川，因人力有限，無法日夜巡視，導致出現防護漏洞，將會同環保局到現場，查看有無行為人，並對該處迅速實施環境清理，列為重點巡視區域。後續也會檢討是否要封閉越堤道，防止有心人士駕車進入丟棄廢棄物；另針對裝設路燈一事，則將找市公所商討。

(中時 )