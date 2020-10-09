西非國家馬利的總統府辦公室8日宣布，2016年遭該國伊斯蘭極端組織綁架的法國女志工佩卓寧（Sophie Petronin），終於在將近4年後重獲自由。法國總統馬克洪表示，他「如釋重負。」

馬克洪在聲明中，由衷感謝馬利當局的協助，也承諾法國會盡力支持馬利政府，對抗恐怖主義。與佩卓寧同時被釋放的，還包括馬利政治人物席西，以及另兩位義大利人，分別是傳教士和觀光客。

現年75歲的佩卓寧，自2004年起，就在該國主持專門協助孤兒和營養不良孩童的慈善組織。她2016年12月在馬利的賈歐（Gao）遭綁架。其實，佩卓寧的外甥葛拉諾拉克告訴BFM電視台，她在被囚禁1381天後，已於6日獲釋。不過，馬利和法國政府直到8日才發布正式消息。

為了迎接歷劫歸來的母親，佩卓寧之子薩巴斯汀前往馬利首都巴馬科。他6日接受法國電視台訪問時，表示他不敢提早慶祝，怕空歡喜一場，也憂心母親的健康狀況，「預期她生病，虛弱，希望她還看得見，我不認為她有辦法站立。不過無論她狀況如何，我知道她神智清楚，很期待再次見到她。」

幸好薩巴斯汀擔心的情況都沒發生，他和母親終於重逢，佩卓寧雖然在遭綁架期間罹患癌症和霍亂，但仍能站立，母子談起分別期間的心情，雙雙哭紅了眼。

(中時 )