根據飛機追蹤網站「Plane Finder」顯示，美國空軍一架MC-130J特種作戰機在8日上午11時，從北向南沿著台海中線飛行。當天下午，共機出現在台灣西南空域。港媒分析認為，美軍在台海及台灣周邊海域活動強度減弱。

香港媒體《中評社》分析指出，美國親台的參議員盧比奧的言論，反映美方的微妙轉變。盧比奧認為，台灣對中國大陸最終會是一個「紅線議題」，若有必要，中國大陸遲早會對台動用武力。因此美國需要小心應對，不能太過挑釁。前美副國務卿佐立克也斷言，川普正在輸掉與中國大陸的「新冷戰」，對大陸政策徹底失敗；而失敗也意味著需要改弦更張，重回正軌，無論誰當選，這都是必須面對的。

另外大陸近期因應台獨猖獗、美台勾連，在台海和周邊海域頻繁軍演且具針對性，產生了震懾作用。美方似已嗅到了戰爭味道，挺台的調子開始放軟、公開挑釁有所收斂。

港媒甚至指出，美國總統大選誰勝誰敗，對台灣、對兩岸關係都會有影響。川普感染新冠肺炎後，選情更加吃緊；大陸也加緊練兵，各種情勢都在快速變化之中。很多人預期，選後美國對中國大陸政策，將逐漸回歸務實與理性，對台政策可能被迫轉向。

(中時新聞網)