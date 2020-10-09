近幾年在媒體不斷報導和洗腦之下，存股成為不少小資族的投資新顯學，高殖利率金控股更成為存股族首選。存股達人大俠（筆名）靠一檔兆豐金年領逾80萬股息，他認為，投資人不必浪費時間去算什麼線型、什麼便宜昂貴，股息複利才是這檔金融股最強的武器，至於何時會賣出兆豐金？他也舉出三大時機點。

大俠的本業是軟體工程師，他用7年時間努力工作賺錢存本金，從2017年底開始存股，只花3年時間就存到500張兆豐金。當年會走上存股的長期投資之路，因緣來自於4年前遇到一位股市前輩。

「大俠剛開始和多數散戶一樣，短線進出賺了價差就跑。」遠見報導，直到2016年，遇到一位操盤30年的股市老手，分享「投資不敗心法在於被動收入，擁有穩定現金流。」這位老手坐擁多棟房產，月領固定租金，他拿這筆租金亦即「被動收入」來玩當沖、賺價差，即使賠錢也無所謂。

這個故事讓大俠決定改變短線交易的投資方式，轉為長期投資，並花3年時間陸續買了500張兆豐金，目前年領逾80萬股息、累積千萬資產，就連今年3月爆發股災，他也危機入市，在1個多月時間買了上百張兆豐金。

至於何時會賣出兆豐金？大俠在臉書指出，除非兆豐金不再是外匯龍頭金控、不再是美元清算銀行，甚至不再是0050、0056、財政部、勞退基金、中華郵儲持股清單，這三大原因消失，他才會出清股票，提醒投資人不要浪費時間去算什麼線型什麼便宜昂貴，股息複利才是這檔金融股最強的武器。他強調，只要兆豐金關鍵地位還在，漲必定還會漲，營收不好必定能扭轉。

※本文為存股達人個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)