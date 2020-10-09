行動支付公司Square 8日（周四）表示已買進4,709個、價格約達5,000萬美元的比特幣，以Square在2020年第二季止為計，此次收購約占該公司總資產1％，雖是企業界相當罕見的資金操作，但也反映Square看好比特幣前景的態度。

據加密貨幣網站Coindesk指出，受到Square消息激勵，比特幣周四價格大漲至10,962美元。

Square創辦人暨執行長多爾西（Jack Dorsey）本身就是數位貨幣的支持者，他曾在2018年表示，加密貨幣最終將成為全世界的「單一貨幣」。多爾西同時為推特創辦人暨執行長，他當時也說，這需要花上十年時間才能實現。

Square指出，相信「加密貨幣是經濟賦權（economic empowerment）的一項工具，提供參與全球貨幣系統的方式，這與本公司的理念相符。」

這並不是Square第一次投入加密貨幣市場。該公司自2018年增設自家行動支付服務Cash App支援比特幣交易，甚至沒有銀行帳戶的用戶亦可參與。Square另在2019年推出Square Crypto計畫，為比特幣開發者與設計者提供財務支持。

到目前為止，Square對比特幣的熱情已經獲得回報。今年8月，該公司公布Cash App的比特幣交易收入年增600％至8.75億美元。加密貨幣占Square營收19.2億美元的將近一半。

(工商 )