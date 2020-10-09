大陸外交部發言人華春瑩9日宣布，中國大陸於8日同全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」；中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。

外交部網站新聞稿援引她的話稱，確保發展中國家有平等機會獲取適合、安全和有效的疫苗是中國一直關注的重點。儘管中國多支疫苗研發處於國際領先水平並具備充足的生產能力，但決定加入「實施計劃」，目的是以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並支持「實施計劃」。

華春瑩稱，中方同實施計劃保持著密切溝通，對加入實施計劃持積極態度，這是中國秉持人類衛生健康共同體理念、履行自身承諾推動疫苗成為全球公共產品的一個重要舉措。通過加入實施計劃，中方也將同有關國家加強疫苗合作。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞6日表示，針對新冠病毒的疫苗可能在年底前準備就緒，但他並未詳細說明。譚德塞呼籲所有領導人團結一致並作出政治承諾，確保在未來疫苗問世時公平分配。

(工商 )