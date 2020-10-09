迪麗熱巴透視薄紗裙秀好身材。(取自迪麗熱巴工作室微博)

迪麗熱巴正面暴擊。(取自迪麗熱巴工作室微博)

迪麗熱巴P圖出包？（取自迪麗熱巴工作室微博）

大陸女星迪麗熱巴，擁有新疆美女的獨特混血兒精緻臉蛋，近年更是不吝嗇秀出好身材，讓她成為不少男性心目中的女神。今日她所屬工作室，就突然大送福利，PO出一組迪麗熱巴海邊浪漫照片，身材曼妙，令粉絲全暴動。

迪麗熱巴化身爆乳美人魚，在海邊拍攝的浪漫照片公開。照片中只見她穿著薄紗透視裙，緊身魚尾裙設計讓她完美S型曲線全都露。剛開始還有點嬌羞的她，隨著工作越來越投入，一直擋在胸前的手也不知不覺地放下，讓胸前飽滿全洩，養眼畫面吸爆粉絲眼球。

不過就有眼尖粉絲察覺其中照片不對勁，建議工作室將照片重新修圖。原來這張照片中的迪麗熱巴，不僅眼睛感覺沒睜開，整顆頭乍看下更彷彿P上去般，相當不協調，令粉絲心疼直言「這一張圖毀了一套圖」、「P圖師是誰？出來挨打」。

28歲大陸女星迪麗熱巴，是出身於新疆維吾爾族的美女，漂亮臉蛋讓她與佟麗婭、古力娜扎、麥迪娜同被譽為「新疆四美」。不過迪麗熱巴的走紅並非偶然，大陸女星婁藝瀟過去就在節目中透露，聽工作人員提及，「迪麗熱巴4年來沒有休息過一天，天天累得更什麼似的」，意外揭開迪麗熱巴爆紅背後所付出的代價，也讓她直言：「那樣的生活我寧可去死！」

(中時新聞網)