導演鄭有傑率電影《親愛的房客》主要演員莫子儀、陳淑芳、白潤音9日出席特映記者會，片中男主角莫子儀今年表現不凡，先拿下台北電影獎影帝，又入圍金鐘獎，上個月也順利入圍了金馬獎影帝，但他神情淡定的說：「我是運氣好，當演員20年沒改變，拿獎是叮囑自己好好做表演，親朋好友都習慣我很淡定。」

莫子儀形容不論入圍或得獎，自己都看得很淡然，他舉例自己心目中最佩服的表演者是位舞者，「舞者沒有任何獎項，表演生命也短暫，還有舞台劇演員，沒有那麼多的獎項給他們讓他們登上平台，因此在我心裡沒有這麼多的差別。」他稱得獎最開心的是看到朋友替自己開心，「我平常真的跟大家很疏離，真的也沒什麼朋友，私底下是沉默孤僻的人。」

日前姚淳耀拿下金鐘獎視帝，莫子儀作為他在台北藝術大學的學長，非常替學弟感到欣喜，「他得獎那天我非常開心，因他是永遠覺得不足、永遠向學的人，把自己放得最低，甚至我能感覺到他拿獎時的戒慎恐懼。」

(中時 )