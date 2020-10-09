國慶連假首日，天氣時陰時晴，但大溪老街、竹圍漁港旅客人數仍舊破萬，拉拉山、小烏來旅遊人數也超越平常假日。風管處長廖育儀指出，雖然昨旅客量不少，但和中秋連假相比就稍顯遜色，研判天氣因素佔主要關鍵。

繼中秋連假後，國慶連假隔週登場，但天氣卻不如上周晴朗，在東北風影響下，北台灣天氣濕涼，不僅多雲還偶有陣雨，入夜後甚至降到21度低溫，影響旅客出遊意願，但桃園市內國道1號、3號早上仍出現壅塞情形，時速一度低於30公里，但下午就漸漸恢復正常。

根據市府風景管理處統計，截至9日下午16時30分，大溪老街為桃園14個熱門景點中的人氣王，單日遊客人數高達14132人次，石門水庫則以10230人緊追在後，竹圍、永安漁港則分別湧入8501、5120名旅客，虎頭山、慈湖則有6000人次左右，拉拉山、觀音休閒農業區則約有3000人。

風管處長廖育儀指出，各地遊客量多於平常假日，但與中秋假期相比，仍略遜一籌，研判是天氣因素所致，連假次日有望出現更多人潮，但最後1日就會開始下降，但還是比一般周末多人。

經過兩次連續假期，大溪廖姓業者認為，過去老街人流多半集中於上午11點與下午2點，下午5點時民眾就會一哄而散，聯外道路擠得水洩不通，但自從推動慈湖水舞開始後，夜間經濟開始慢慢發展，遊客數分布變得較為平均，有效改善觀光能量後繼無力的問題。

(中時 )