台中市前經發局長高禩翔轉任工商發展投資策進會總幹事後，9月16日以身體健康因素辭職，新接任人選經發局專門委員黃于珊，經由台中市工策會過半數的委員出席會議，通過後予以聘任，黃于珊為盧秀燕擔任立委時倚重的助理黃于珊，黃于珊加入市府團隊，先在經濟發展局以機要職任用為專門委員，距離下屆市長選舉有兩年多時間，黃于珊將盧秀燕推廣工商業務重任。

市府團隊前兩個月，接連有8月31日前環保局長吳志超以健康因素請辭，9月16日工策會幹事也以健康因素向市長盧秀燕請辭獲准。

高禩翔在盧秀燕上任後，由民間企業拔擢到團隊，擔任為台中市拚經濟的經發局長，舉辦第一屆台中購物節，首發衝出25億消費額佳績，但第二屆則飆到90億消費金額，令他點滴在心頭，本來盧秀燕冀望他以在企業的人脈與資源擴大招商，但成效及健康因素，讓他決定以身體健康為重，不再戀棧。

台中市工策會新任總幹事，規畫由盧秀燕擔任立委時倚重的助理黃于珊出任，日前黃于珊雖因中火爭議，出現發言不妥事件，引起外界觀測是否擔任總幹事一職會生變，但隨著在國慶連假前，經由工策會過半數委員出席會議通過聘任，這起工策會人事案結果出爐。

工策會在歷任市長為重要的職位，與台中市工商業連結的重要平台，包括前台中市長胡志強任用的朱蕙蘭、王瑩，前台中市長林佳龍重用蔡世寅，都扮演與工商業者連結的重要角色，雖然市長改選再兩年多，盧秀燕拚連任，核心人物的黃于珊先進入戰鬥位置。

(中時 )