大陸「十一」長假結束後首日，人民幣補漲，在岸價（CNY）一路狂飄，收盤升971點，至近一年半的新高，並創逾15年來最大升幅，最高見6.7059。

人民幣兌美元在岸價收報6.7135，較上日（9月30日）下午4時30分收報6.8106，大升971點子或1.43％；較晚上11時30分最後成交價6.799，走強855點。

離岸價（CNH）更升破6.7，高見6.6957，截至下午5時23分，離岸價報6.6975，在岸價報6.7062。

官方今日開出的中間價報6.7796，較上日6.8101，升305點或0.45％，連升3日，創半個月新高。

交易員指出，今日在岸人民幣強勢補漲以彌補與離岸價的缺口，短期若風險情緒持續，人民幣仍有走升空間，但美大選前波動率料加大；而美國大選民調顯示拜登支持率領先，意味重啟貿易戰的風險將降低，亦對匯價構成支撐。

(工商 )