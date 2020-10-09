清晨、入夜的涼意陣陣襲來，宣告著秋天到來，在各式各樣美食中，又以火鍋最受國人喜愛的料理之一，即日起凱達大飯店「98酒吧」推出「九十八鍋」鍋物料理，自製鍋底搭配極好肉品與現流海鮮，滿足饕客挑剔味蕾，無疑是秋冬時節最暖心暖胃的選擇。

湯底可謂是火鍋的靈魂，「九十八鍋」嚴選來自日本北海道的日高昆布，再搭配蘋果、新鮮時蔬入湯熬煮40分鐘，既保留了昆布的甘甜，同時也熬煮出果物與蔬菜的多層次滋味。

有好的湯底，食材也一樣講究，肉品選用美國特選choice無骨牛小排及特選choice沙朗牛肉、紐西蘭小羔羊羊肩與台灣黑毛溫體豬五花；海鮮食材則提供現流鮮魚、嘉義東石鮮蚵、草蝦、蛤蜊、透抽；醬料以柴魚醬油加入蔓越莓果醋，搭配肉品享用除了解膩且零負擔。

配料單點也提供多樣選擇，其中主廚特推木板滑蝦丸、木板滑花枝丸，由師傅們手工製作，每一口都能吃到滿滿的餡料及海味。最後甜品可選古早味屏東綠豆蒜以及楊枝甘露，為您畫下完美句點。

凱達大飯店五樓的「98酒吧」，兼具咖啡廳與酒吧功能，提供早午餐、精緻餐點及各式飲品。主廚家傳的牛肉麵也是人氣必點，有慢煨清煮、精燉紅燒、爽口番茄三種口味，也是老饕們口耳相傳的好味道。秋冬之際於午晚餐時段強勢推出「九十八鍋」火鍋套餐。

(中時 )