高雄樹德家商發起「向國旗致敬」活動，校方利用全民國防教育課程，由輔導教官帶領學生在校園各處，發揮各自創意及特色，排列出不同隊形與大國旗進行合影。（高雄樹德家商提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄樹德家商發起「向國旗致敬」活動，校方利用全民國防教育課程，由輔導教官帶領學生在校園各處，發揮各自創意及特色，排列出不同隊形與大國旗進行合影。（高雄樹德家商提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄樹德家商發起「向國旗致敬」活動，校方利用全民國防教育課程，由輔導教官帶領學生在校園各處，發揮各自創意及特色，排列出不同隊形與大國旗進行合影。（高雄樹德家商提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄樹德家商發起「向國旗致敬」活動，校方利用全民國防教育課程，由輔導教官帶領學生在校園各處，發揮各自創意及特色，排列出不同隊形與大國旗進行合影。（高雄樹德家商提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄樹德家商發起「向國旗致敬」活動，校方利用全民國防教育課程，由輔導教官帶領學生在校園各處，發揮各自創意及特色，排列出不同隊形與大國旗進行合影。（高雄樹德家商提供／洪浩軒高雄傳真）

雙十國慶來臨，通常大部分學生們最關注的就是連假怎麼過？要去哪裡玩？但高雄樹德家商在雙十連假前，發起「向國旗致敬」活動，除了慶祝中華民國國慶，並宣揚建國艱辛與國軍建軍歷程，讓青年學生們國慶的意義，加深對國家概念的認知。

樹德家商首次發起「向國旗致敬」活動，校方利用全民國防教育課程，由各輔導教官帶領學生在校園各處，發揮各自創意及特色，排列出不同隊形與大國旗進行合影，用最特別的方式展現出人人愛國的情懷，並在各教官的講解下，讓學生們清楚了解國旗的由來及當初設計「青天白日滿地紅」的意義。

樹德家商教官陳主衛表示，現在的青年學子大部分都不太了解雙十國慶及國旗背後的意義，這次舉辦向國旗致敬活動，是想用活潑的方式慶祝國家生日，也希望以行動展現出對中華民國衷心的祝福，並紀念為國家建設發展的先行者，讓學生們了解國家及國旗的涵義，藉此建立學生熱愛國家的信念，凝聚團隊向心力。

樹德家商校長陳茂霖表示，愛國要從教育作起，國旗代表國家，也是國人精神的象徵，每次從電視中看到選手們在各個賽場上英勇奪下好成績時，都會披著自家國旗展現愛國情操，他也希望有朝一日也可以看到樹德家商出產的選手在各領域中發光發熱，在國際賽奪得好成績，讓國旗在各地隨風飄揚。

(中時 )