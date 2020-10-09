雙十國慶連假首日，民眾們趁著假期搭乘大眾運輸工具返家或出外遊玩，但由於今年雙十連假與中秋連假僅僅相隔一星期，大大減少返鄉的旅客量，台鐵高雄火車站的乘客量與上星期中秋假期、去年雙十相比都大約減少1到2成。

以往連假第１天高雄火車站平均每日都會湧入4萬人次的乘客，並且都會集中在上午時段，但這次雙十連假出入火車站的民眾相對冷清，預估減少近2成的民眾，除了2個連假相近的排擠效應，新冠肺炎疫情及國內油價下跌也是降低民眾搭乘火車意願的原因。

高雄火車站站長上官慧珠表示，以民眾的角度來說，上星期中秋節連假大家都會返鄉與家人團聚，而緊接而來的雙十連假，大多民眾會與家人或三五好友選擇在鄰近縣市出遊，再加上當今油價便宜，所以民眾大多選擇開車出門，除了省荷包，也能避免受到新冠肺炎疫情波及，因而雙十連假搭乘火車的人數才會降低。

此外，在高雄火車站外接送民眾的計程車司機表示，疫情以來搭計程車的人數就明顯下降，雖然近期國內疫情趨緩，但跟以往相比還是有落差，這個連假的人數也確實相對上星期下降，不過換個想法，遇到連假還是比平常日的生意好，既來之則安之，多一些努力，少一點抱怨，生活會比較好過。

(中時 )