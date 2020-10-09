技術服務提供商NTT在2019年6月與樂天桃猿隊簽訂合作備忘錄，歷經一年多的努力，雙方計畫將桃園棒球場升級為智慧互動球場的目標，今（9）日在桃園台茂購物中心展示所有合作團隊的階段性成果，瞬間就將桃園棒球場的現場比賽實況，透過5G高速網路送到遠在桃園台茂購物中心的觀眾眼前。

NTT Ltd.與母公司日本電信電話集團（NTT Group）每年投注超過36億美元進行創新技術研究開發，近年來則是深耕智慧運動領域有成。台灣NTT執行長廖宇指出，今天的成果展現需要是從2019年6月NTT與台灣思科（Cisco）與樂天桃猿隊簽訂合作意向書為起頭。合作當下，桃園市長鄭文燦便指示多方的合作只有兩個目標，就是要讓市民有感、讓球迷有感。

桃園市長鄭文燦（中）、NTT Ltd.台灣執行長廖宇（左三）、遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政（右一）出席「全智慧x超逼真」 互動球場體驗發表會。（遠傳提供／黃慧雯桃園傳真）

在此目標下，台灣NTT打造了專屬桃園棒球場的智慧互動App，預計在2021年可以開放給球迷下載，不僅能透過手機App快速掌握球賽的比賽實況，也將整合球賽購票、點餐、付款、AR球場攤位帶位、AR吉祥物帶位等服務；此外也將打造樂天桃猿隊VVIP專屬人臉辨識通道，讓死忠球迷可以感受與眾不同的高科技體驗，不再需要透過桃園市民卡或是身分證來進行實名制認證。

NTT為桃園棒球場打造專屬互動App的計畫，目標藉著台灣球迷最愛的棒球運動，串起周邊生態圈，打造共榮生態。也期待在台灣國門桃園所打造的智慧球場體驗甚至可以向國外輸出，展現台灣的成功經驗。此App既然將串聯周邊商家，期待也將成為其他地區的國民前往桃園時的必備服務，甚至可以在其中規劃在桃園當地的旅遊行程，進一步整合旅遊、觀光、住宿、美食、交通等服務，滿足消費者各方面的需求，並能感受桃園在地旅遊不同於其他地區的感受。

此外，為了讓此合作案能讓市民有感，台灣NTT也將超逼真觀看（Ultra Reality Viewing, URV）在桃園台茂購物中的圓形廣場進行展演，這是此技術在美國大聯盟展出後，在亞洲區首發，相當值得紀念。

台灣NTT執行長廖宇指出，超逼真觀看（Ultra Reality Viewing, URV）球賽體驗2019年NTT在美國首次展出。如今台灣NTT團隊在母公司的支持下將獨家技術引進台灣，是在地球迷特別的福氣。藉由與樂天桃猿隊的合作，NTT在桃園國際棒球場內設置多個特殊的4K攝影機，再加上合作團隊的技術支持，將在球場所拍攝的高畫質影像（12K寬）即時傳送到遠距的互動球賽體驗館內，利用體驗館內超寬螢幕搭配環繞音效，能更完整的呈現球場內的熱血氛圍，即使球迷無法坐在球場內也能宛如親身體驗，無距離同步感受桃園球場內的球迷為支持隊伍熱情應援與球賽每一個球與球之間對決的緊張氣氛。

或許在台灣的民眾，由於防疫得宜，不會強烈感受到新冠肺炎疫情對於生活帶來的衝擊與影響，但是事實上在全球各地，全球各產業都難以避免的因為疫情受到強烈影響。今年因為疫情影響，許多大型活動、展覽無法順利舉辦，就連職棒31年開幕賽開打，也首度經歷了沒有球迷的閉門戰。藉著今天台灣NTT聯合多家技術合作夥伴的呈現，展現了在創新科技的支持下，球賽異地直播並能呈現兼顧娛樂與互動的可能性，讓民眾可以在安心、安全的狀態下，滿足視聽娛樂的需求。此外，不僅類似的方案在智慧球場內可行，在5G時代，多視角VR演唱會、線上展覽與線上發表會，都有機會讓使用者感受不只像過去只能觀看導播切換視角的體驗，而能全視角、多層次的感受現場氛圍。

今日的互動球場體驗，事實上背後是由多家廠商和戮力合作，包含在球場、台茂建置5G基地台的遠傳電信、台灣松下（Pansonic）提供的4K投影機，以及NTT的全球科技夥伴，包含思科（Cisco）、Check Point、戴爾、F5 Network的共同參與，才得以將桃園球場的比賽實況送到桃園台茂購物中心的球迷眼前，展現過往所無法呈現的高畫質超逼真球賽體驗。

2020年已經相當接近結尾，你是否已經準備好迎接後疫情時代與過往全然不同的「新常態」（new normal）。不僅視訊會議、遠端工作、線上學習將成為各年齡層的新生活，遠距以不同形式（VR、多視角等等）欣賞各類視聽娛樂服務，也將逐漸成為你我的日常。

(科技)