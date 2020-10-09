中信兄弟主題日「LINE FRIENDS BROTHERS PARTY」邀請到「路跑女神」李佳穎到球場開球，有甜美笑容的李佳穎相當喜愛運動，為了替兄弟開球還惡補中職近況，意外發現10年前有在關注的球員「周董」周思齊竟然還在場上奮鬥，讓她相當驚訝，而周思齊也贈送李佳穎一件「全隊簽名實戰球衣」以及簽名球，讓她相當興奮。

李佳穎過去在讀書時期有在關注中職，不過近幾年有中斷，接到兄弟開球邀請後特地看轉播關心，「一打開轉播驚覺周董竟然還在出賽，真的有點嚇到，還問男友跟經紀人，才知道他是今年最穩球員，所以最期待就是見到周董！」

李佳穎表示因為跟周思齊都是輔大畢業的，因此過去有關注這名優秀學長，「上次對周思齊的印象應該超過10年前，我再前一個有印象的偶像是時報鷹的廖敏雄，小時候都會蒐集廖敏雄的球員卡。」

周思齊也是這次開球捕手，上場前還慫恿李佳穎站在投手丘上開球，「賽前周董突然跟我說，站上投手丘比較帥，我就突然覺得不要管結果，這次就是帥就好。」雖然球提前落地，不過周思齊仍順利接近手套完成開球。

開完球後李佳穎意外獲得周思齊在兄弟女孩日的粉色實戰球衣，「這件球衣是意外禮物，可能因為我表現得太迷妹，所以周董就突然送我全隊簽名的實戰球衣，還有一顆簽名球。」簽名球上還有「事業順心平安健康」的祝福語，讓李佳穎直呼很暖心，要把球衣錶框起來。

除了見到周董，能上啦啦隊應援舞台也是李佳穎相當期待的事，「我真的很興奮，昨天還特別跟峮峮要周思齊跟江坤宇的應援舞，在睡前有練習一下。」李佳穎提到江坤宇是兄弟比較年輕的球員，感覺有他未來10年沒問題。

李佳穎為中信兄弟開球。（鄧心瑜攝）

李佳穎為中信兄弟開球，意外獲得周思齊贈送的實戰全隊簽名球衣。（鄧心瑜攝）

(中時 )