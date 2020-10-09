肇事的賴男自小客車，車頭嚴重受損。（李金生攝）

遭追撞的黃女輕型機車，被撞得面目全非。（李金生攝）

警方說明發生經過，將加強夜間巡邏取締酒駕。（李金生攝）

金門金城鎮公所黃姓女清潔隊員今（9）日清晨在中正國小側門執勤時，遭酒駕的賴姓男子開車追撞重傷，目前仍在加護病房與死神拔河，情況十分不樂觀。賴男一度從現場消失，警方1小時後才取得聯繫，酒測值高達0.59，全案將在完成調查後移送法辦。

警方調查，今天清晨4時40分許，賴姓男子駕駛自小客車途經金城鎮民權路，由地方法院往金門高中方向前進，在中正國小側門路段追撞騎乘輕型機車，正在執勤的金城鎮公所清潔隊黃姓女班長（58歲），導致她頭部內出血和全身多處骨折，連安全帽和鞋子都噴飛到10至20公尺外，顯見撞擊力道之大。

警方說明，賴男在第一時間報案，但並未在第一時間，即承認車子是他開的，且後來還離開現場不見，警方根據現場路口監視器，在1小時後才聯繫上他，酒測值竟高達0.59，研判又是深夜酒駕肇事。

黃女緊急送往金門醫院救治，因頭骨兩側受創嚴重，加上肋骨也整排斷裂，插管搶救仍極不樂觀，金城鎮長李誠智率同環保課長陳水友趕赴醫院探視，並指派專人協助在臺家屬趕回金門。

李誠智指出，黃姓班長身穿反光背心，在執行負責轄區的環境巡視，並結束同仁工作分配後遭追撞重傷，現場景況教人怵目驚心，未來將再協調警方加強巡邏，確保同仁工作安全。

已在清潔隊服務10餘年的黃女，平日工作十分認真，2005年還2次拾獲合計5錢的金戒指，立即送交警方協尋失主，拾金不昧的表現獲得同仁好評，此次因公受到重傷，讓陸續聞訊的同仁難過不已。

(中時 )