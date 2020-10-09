台東1名朱姓婦人在日前逛日系品牌服裝店時，趁店員未注意，順手牽羊竊取店內3件衣物，後來店員發現後報警處理，被法院判處拘役45日，可易科罰金。

朱女今年5月在台東市區逛街時，趁著店員未注意時，偷取店內洋裝、外套、T恤共3件衣物，得手後就騎著機車回家，直到店員點貨發現衣服遭竊，報警處理，經調閱監視器畫面後，警方持法院搜索票至朱女住家搜索，當場查到她偷得的3件衣物。

此外，由於她日前還因公共危險案件被判處易科罰金，法院這次判處她竊盜罪拘役45日，如易科罰金，以1000元折算1日。

(中時 )