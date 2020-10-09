日系品牌衣服太美 婦人隨手「偷帶回家」 18:252020/10/09 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東1名朱姓婦人竊取日系品牌服裝店衣物，被法院判處拘役45日。(蔡旻妤攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東1名朱姓婦人在日前逛日系品牌服裝店時，趁店員未注意，順手牽羊竊取店內3件衣物，後來店員發現後報警處理，被法院判處拘役45日，可易科罰金。 朱女今年5月在台東市區逛街時，趁著店員未注意時，偷取店內洋裝、外套、T恤共3件衣物，得手後就騎著機車回家，直到店員點貨發現衣服遭竊，報警處理，經調閱監視器畫面後，警方持法院搜索票至朱女住家搜索，當場查到她偷得的3件衣物。 此外，由於她日前還因公共危險案件被判處易科罰金，法院這次判處她竊盜罪拘役45日，如易科罰金，以1000元折算1日。 (中時 ) #店員 #衣物 #易科罰金 #法院 #罰金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日系品牌衣服太美 婦人隨手「偷帶回家」 18:252020/10/09 社會 無業堂哥寄居叔父家 偷拍堂妹洗澡遭判７月緩刑３年 15:372020/10/08 社會 工地男子妨礙勞動檢查 遭判刑拘役40日 18:032020/10/08 財經 跨國賣淫集團提供烏克蘭女神與巨乳極品 全都「男變女」 11:412020/10/07 社會 台南仁德槍擊案 7嫌最重判刑14.5年 04:102020/10/08 地方新聞 《半導體》外資讚尬高通仙拚仙 聯發科好威 10:522020/10/08 財經 仁德持槍火拚案兩派7人一審重判 11:302020/10/07 社會 母墜樓亡女兒被控遺棄致死 獲判無罪 11:172020/10/08 社會 遭員警攔查拍掉照射燈判無罪 法官曝：眼睛病變畏光 09:132020/10/07 社會 女兵飆5字經髒話 遭罰1萬元 17:252020/10/07 社會 社會熱門新聞 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 影片曝光／快車道竟右轉！台灣大道汽機車相撞 22歲騎士傷重不治 - 社會 嫩妹唱KTV遭脫褲硬上 人夫「搖一半」友開門他問：要不要 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 他手機夜拍墾丁南灣沙灘 驚見2男2女「全裸活春宮」 ：是老外 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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