台電高雄過埤配電變電所今（9）日下午4時7分許發生通信線路異常，造成鳳山、小港一帶共計4萬277戶大停電，連高捷也一度停電，經台電人員緊急搶修，晚間6時33分全數復電。

台電表示，初步了解停電原因是過埤配電變電所通信線路異常，全黑無法監控，但詳細故障原因仍有待高屏供電區營運處查處。

高雄市議員黃捷。(圖/翻攝自 黃捷 臉書)

台電原預計7時全面搶修復電，但經人員提前在6時33分全部復電，包括重要用戶民用航空局飛航服務總臺高雄裝修區台、法務部矯正署高雄監獄等2戶已復電。

高市鳳山區議員黃捷也在臉書上PO文，目前陸續復電中，捷運站全面復電。有多個紅綠燈號誌因停電故障，目前車流量較大的路口會有警察指揮交通。鳳山多處大範圍停電中，大寮區及小港區也傳出有停電情況。此為非預期性停電，據了解是鳳山大寮小港線路發生故障，台電已派員搶修，請大家保持冷靜並稍待片刻。

許多在地網友也紛紛留言回報災情，「青年路一段從全聯開始一整排都停電」、「捷運鳳山西站的手扶梯剛剛也停止供電」、「鳳山球館電燈剛剛全部閃一下」、「摸黑洗澡中，洗完才發現沒有電能吹頭髮」、。

(中時新聞網)