承包台中鐵路高架化工程的華盛工程公司，為避免因工程延期遭開罰，在2015年7月時，此公司的蘇姓女特助竟要求郭姓員警私下調查個資，再叫唆黑道小弟擄走鐵改局1名女主管強拍裸照。台中地方法院近期判決出爐，判決蘇姓女特助已犯下妨害自由罪名，需服刑2年6個月。

承包台中鐵路高架化工程的華盛工程公司，被指控為了避免因工程延宕開罰，2015年7月叫唆黑道擄走交通部鐵路改建工程局1名女主管強拍裸照。事後華盛還特別發出公開聲明稿，認為檢調單位未經調查確實，已損壞公司名譽，還表示女主管的私生活不檢點，企圖將擄人強拍裸照事件壓下。

由於華盛所承包的工程期限即將到來，雖經鐵改局內部會議商討結果，認為不要馬上開罰，應等日後再算，然而女主管認為未在期限內完成施工就是不對，強硬的態度力求應當馬上依法開罰。

華盛女特助對女主管的強硬態度心生不滿，原想以尾隨偷拍，爆料女主管的翹班或婚外情等事情，不料卻無法抓到女主管的任何把柄，因此女特助向任職於新竹員警盧男求援，替自己調查女主管的個資，再叫唆黑道小弟擄人女主管強拍裸照，言語恐嚇「叫妳好好工作，不要多管閒事」，再行丟包逃園。

台中地檢後續將女特助等12人進行起訴，並在2020年10月9日時結果出爐，判決蘇姓女特助已犯下妨害自由罪名，需服刑2年6個月。

(中時新聞網)