受到新冠肺炎疫情拖累，中華航空在高雄國際機場國際線的航班大減，10月只剩飛廈門、上海，華航搶救業績大作戰，9日首推「小小空服員」類出國體驗，吸引百名親子同歡，從高雄搭機繞到日本石垣島再回程，每人6888元，所費不貲，一開放就被秒殺。

「小小空服員 高雄起飛」活動分為上、下午場，安排小港機場航站巡禮，了解地勤工作日常。這次共計106名親子報名，其中6至10歲的50名小朋友，換上華航迷你版制服，化身超Q小小空服員，在現役空服員指導下，架勢十足為機上乘客服務。

華航指出，「CI-2060」愛你·戀你航班，由737-800客機執飛，9日下午4時從高雄小港機場起飛，往日本石垣島方向飛行後，沿台灣東海岸返程，晚間6時15分返航，航程約2小時15分。

華航高雄首發類包機，推出機上限定版餐點，以高規格食材設計海陸雙拼餐點，商務艙旅客在飯後享用GODIVA冰淇淋，經濟艙則搭配Haagen-Dazs冰淇淋。

除了小朋友可以當一日小小空姊、空少外，還祭出驚喜大禮包，送出華信航空高雄出發國內線機票買一送一優惠、豪華商務艙The North Face迷彩盥洗包、可愛機長熊，漢來飯店住宿優惠券、智崴全球iRide飛行劇院體驗券、新東陽精美伴手禮。乘客還可享機上採購免稅品，最低8折起。

台南民眾劉婉如今特地帶3歲兒子前來參與，她說，雖然不能真正出國很可惜，但是兒子還是很興奮可以搭機，最喜歡華航空姊送他的小禮物。

(中時 )