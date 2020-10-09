連鎖健身事業柏文（8462）9月合併營收3.37億元，月增1.71％，年增15.12％，續創單月歷史新高，已連續五個月呈現正成長。柏文第三季合併營收9.94億元，季增19.30％，年增10.71％，累計前9月營收達27.01億元，年增3.34％。

展望後市，柏文已重新回到營收逐季成長及逐季創新高的軌道上，今年第四季還有新竹市西大廠預計於10月底投入營運，法人樂觀預計，柏文第四季營收在同店持續成長及今年新點效益逐漸顯現下，呈現季增、年增已無懸念。

明（2021）年柏文旗下「健身工廠」於新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等五都以及新竹市、嘉義縣至少再新增10處營運據點，除嘉義縣據點外，其餘九處據點均位於人口集中之都會區，明年新據點必將挹注更強的營收成長動能。進入後疫情時代，民眾健身需求增加，柏文可望在新據點陸續開出後持續維持營運成長動能，營收持續維持季增、年增趨勢應屬可期。

除了加速展店外，柏文於2021年將更強化商品銷售，並領先同業推出創新商品與服務，法人認為，今年受新冠肺炎影響致營收基期較低，進入2021年柏文將迎接大成長的一年。

(工商 )