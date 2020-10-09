陳嘉樺（Ella）8日到唐綺陽家作客，她們第2次開心直播，相較於之前來賓大啖佳餚，唐一看到桌上是肉鬆吐司加草莓醬、鮪魚加牛奶等，十分擔憂，唐說：「史上吃最少的餐桌？」還直呼「這是整人吧！你們世界觀比我開闊」，Ella則很淡定，表示很喜歡嚐鮮，放話：「我是來吃粗飽。」

她們一共吃五道搞怪料理，包括泡麵加布丁、肉鬆吐司加草莓醬、鮪魚加牛奶、番茄沾醬油等，她們拿起電子鍋煮雞湯泡麵、再放上一顆布丁熬煮，Ella笑說，身為女明星平時維持體態無法吃泡麵，「但今晚破戒可以」她們品嚐後直言泡麵味道偏甜、但很美味，Ella讚不絕口，提議要加青菜，打趣說：「泡麵，沒有蛋就是死罪。」

而Ella近來忙籌備「艾拉秀」，壓力爆棚，笑喊：「雙子座為什麼要逼死自己。」日前還情緒低落大哭，如今已調適好心態，被問及有機會在「艾拉秀」台上看見兒子勁寶？Ella說：「勁寶一定要在台下看，因為他媽媽有沒有下一場大型演出連自己也不知道。」也稱讚勁寶是小天使，可愛模樣，讓她想再生第二胎，今年39歲的她，「40歲是個坎，就看老公有沒有意願！」

(中時 )