「北台南親子共學趣」團體發起淨堤活動，獲50多位社團親子響應，小朋友用紙箱自製垃圾拖車。（劉秀芬攝）

「北台南親子共學趣」團體發起淨堤活動，獲50多位社團親子響應，小朋友用紙箱自製垃圾拖車。。（北台南親子共學趣提供／劉秀芬台南傳真）

中秋過後台南麻豆曾文溪堤坊出現許多煙火燃放後垃圾，「北台南親子共學趣」團體發起淨堤活動，獲50多位社團親子響應。。（北台南親子共學趣提供／劉秀芬台南傳真）

「媽媽，為什麼這裡這麼多垃圾？」中秋過後，台南一位謝媽媽與小孩到麻善大橋旁堤坊運動，發現許多垃圾，因此6日與友人帶孩子一起去撿垃圾，並在臉書PO出相片，獲得極大迴響。因此，謝媽媽參與的「北台南親子共學趣」團體9日發起淨堤活動，有50多位社團親子參加，一上午清出十多包垃圾。

淨堤活動發起人之一的江婕瑋表示，6日於臉書貼出相片後，雖然獲得許多鄉親按讚，但回到現場，環境依舊髒亂不堪、無人清理，於是決定在國慶連假第1天發起淨堤活動，試看放假日能否有更多人參與。

江婕瑋本身也是「台灣親子國際職涯發展協會」的發起人，她說，「這是最好的教育活動」，淨堤不只是帶孩子一起整理環境，更融入生命、自然、鄉土教育的理解和實踐，從實際撿拾垃圾，認識自己的家園和學習愛護環境，讓孩子自然的對土地產生疼惜。

淨堤活動發起後，獲曾文社區大學、北門社區大學及多家麻豆在地商家、在地鄉親熱烈響應，9日有50多位來自麻豆、善化、新營的共學社團親子參與。「垃圾應該丟在垃圾桶裡」，2歲多的小朋友拿不動夾子，徒手撿起沖天炮殘骸，童言童語的說，垃圾不可以亂丟。

江婕瑋說，雖然參加淨堤活動的大多是他們共學團的親子，但她期待能產生拋磚引玉的效果，讓更多在地人能愛護自己的家鄉、自己的生長環境。水利署第六河川局員工表示，中秋過後堤坊煙火垃圾驟增，一直延伸到西港、鹿耳門，很感謝有人能自發性協助清理，不然他們不知要清到何時才能清完。

(中時 )