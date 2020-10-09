美國正考慮針對大陸的螞蟻集團和騰訊控股有限公司的數位支付平台公布限制措施，理由是「威脅國家安全」。在今天（9日）大陸外交部例行記者會上，發言人華春瑩形容美方此舉「無異於現代海盜」。

華春瑩表示，美國的一些人一直在泛化國家安全的概念，濫用國家的力量，他們之前對華為、TikTok等大陸企業進行無理打壓和百般的威脅，但始終拿不出什麼真憑實據。大家可能都還記得，美方也曾一度炒作所謂「中國強制技術轉讓」的問題，但現在美方的高官數次的公開揚言TikTok的代碼必須留在美國，如果不滿足美方的條件，威脅即將關閉或者制裁陸方的企業。

「我想美方這個是典型的政府脅迫交易，無異於現代海盜。」華春瑩指出，事實上不管是對陸方的企業也好，或者是對美國的盟友也好，美方這些動用國家機器對他國的企業人員實施的這種制裁或者威脅是屢見不鮮。

華春瑩表示，大家都還記得1987年的日本東芝事件，2014年的法國阿爾斯通事件，日前是大陸的企業TikTok、WeChat和華為，現在美國又把目標瞄准了螞蟻集團和騰訊。「美方在拿不出任何真憑實據的情況下，對某一領域取得領先優勢的非美國企業進行無理打壓和百般的脅迫。」

華春瑩痛批：「這充分暴露了美方少數政客強取豪奪的真實的用意和經濟霸凌的醜陋的面目。這是一種赤裸裸的霸權、霸道行徑，是對市場經濟規律和國際經貿規則的粗暴的踐踏，是對全球產業鏈供應鏈安全的重大的威脅，是對全球市場的嚴重的扭曲。」

華春瑩強調，大陸堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓外國企業的霸凌行徑。大陸希望美方切實的尊重市場經濟和公平競爭的原則，遵守國際經貿規則，為各國企業在美國的投資和經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境。大陸將繼續採取必要措施維護大陸企業的正當權益。

(中時 )