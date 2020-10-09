苗栗縣政府為保存及推廣賽夏族傳統美麗服飾，9日委託南庄鄉賽夏族瓦祿部落發展協會，在賽夏族民俗文物館辦理賽夏族服飾競賽活動，現場安排傳統織布DIY體驗。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府為保存及推廣賽夏族傳統美麗服飾，9日委託南庄鄉賽夏族瓦祿部落發展協會，在賽夏族民俗文物館辦理賽夏族服飾競賽活動，現場安排傳統織布DIY體驗。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府為保存及推廣賽夏族傳統美麗服飾，9日委託南庄鄉賽夏族瓦祿部落發展協會，在賽夏族民俗文物館辦理賽夏族服飾競賽活動，現場安排傳統織布DIY體驗。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府為保存及推廣賽夏族傳統美麗服飾，9日委託南庄鄉賽夏族瓦祿部落發展協會，在賽夏族民俗文物館辦理賽夏族服飾競賽活動，現場安排傳統織布DIY體驗。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府為保存及推廣賽夏族傳統美麗服飾，原住民族事務中心9日委託南庄鄉賽夏族瓦祿部落發展協會，在賽夏族民俗文物館，辦理賽夏族服飾競賽活動，現場安排傳統織布DIY體驗，希望傳承並展現傳統織紋工藝之美，祕書長陳斌山表示，獲獎作品將於館內辦理特展，歡迎民眾參觀。

瓦祿發展協會指出，賽夏族傳統服飾擁有豐富圖紋，象徵織女們為家人辛勞付出，傳統服飾是族群認同的重要依據，隨時代變遷，傳統服飾漸漸沒落，為推動部落傳統服飾發展，課程培訓已邁入第5年，專家學者遍尋博物館或族人長輩的收藏，利用數位化科技整理織紋脈絡，展現賽夏族織紋工藝之美。

苗栗縣政府首次舉辦賽夏族服飾競賽，希望透過編織競賽能鼓勵更多族人傳承技藝，激發在地編織工藝的重振、再生及創新，將技藝保存下來，延續賽夏族美學，為了讓遊客也能體驗傳統織布技巧，現場安排DIY活動，並展示傳統織布機具，由人員詳細解說。

活動由部落頭目領導下進行祈福儀式，並由原住民歌舞表演揭開序幕，縣議員楊文昌、黃月娥、南庄鄉長羅春蓮、原民中心主任蔣意雄等人也出席致意，適逢國慶連假首日，不少家長帶著小朋友到南庄山上透透氣，並親自體驗織布，入館欣賞原住民傳統服飾。

(中時 )