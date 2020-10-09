新冠肺炎衝擊下，國際航班幾乎停飛，高雄國際機場冷颼颼，排班計程車各個苦哈哈。伴手禮、餐廳也幾乎等不到遊客，只能乾瞪眼。機場旁的咖啡廳，原本賣點為喝咖啡賞飛機，如今航班大減則祭出新亮點，以「網美帳篷」吸客。
「沒有生意上門，每天營收根本不夠繳電費！」在高雄機場經營21年的「鄧師傅功夫菜」，也面臨史上最嚴峻的挑戰。創辦人鄧文裕指出，業績剩下5、6％，目前只能調整人力，部分人員調往市區店服務，但與航空站有打契約，也不會停業。
國際航廈內的新東陽伴手禮店，營業時間原本到晚間7時，也提早到5時就打烊。店員透露，現在幾乎沒有航班，遊客少了超過9成，以前會買伴手禮的主要為國外旅客，現在生意雖不佳，但還是開門營業，沒有歇業打算，只求趕緊熬過這段苦日子。
小港機場旁有好幾家「倚賴」飛機為生的咖啡廳，但因疫情影響，加上航班減少，人潮遞減。淨園農場表示，特別打造9座「星空帳篷」搭配落羽松，打造全新網美景點，平、假日有每帳1000至2300元不等的低消費，而人潮相較疫情之前，至少成長2成，可見報復性旅遊的威力。
高雄機場排班計程車自律委員會會長林炳孝指出，疫情前每日排班計程車有上百輛，現在只有國際線有飛的時候，才會排班執勤，最多70多輛計程車排班，專跑機場的司機各個苦哈哈，而車隊計程車在沒航班時，則往外跑衝業績。
(中時 )
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