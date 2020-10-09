10月9日，外交部發言人華春瑩主持例行記者會。美國總統川普8日接受採訪時稱，中國大陸在疫情方面與美國相比做得很糟糕，並稱中國大陸施加了「詛咒」，造成了可怕的瘟疫。在今天（9日）大陸外交部例行記者會上，發言人華春瑩駁斥，陸美應對疫情做得怎麼樣，大家都看得其實是非常清楚的。

華春瑩以剛結束的大陸國慶和中秋8天長假為例指出，「中國有近7億人次出行，探親訪友和旅行，享受著安全和幸福的生活。支付寶消費平台的有關數據顯示，國慶假期期間，全國百貨商場的支付寶交易金額環比上個月增加近250％。據中國銀聯的統計，10月1日至7日銀聯網絡的交易金額達到了2.16萬億元，這些事實都不可辯駁地證明，中國已經成功的控制住了疫情。」

「我注意到有很多的外國媒體對此都進行了積極的報導表示，中國長假期間短時間的大規模人口的流動，在全球很多地方都難以想象，表明中國社會展現出疫情得到控制的信心。」華春瑩說，大陸抗疫並沒有什麼魔法，靠的是生命至上，舉國同心，捨生忘死，尊重科學，命運與共的偉大抗疫精神。

「你知道我們中國人主張『日三省乎己』，我們勇於正視自身的問題，並且及時採取措施，不斷的完善和提高。」華春瑩表示，當前疫情還在全球蔓延，大陸國內零星散發病例和局部暴發疫情的風險依然是存在的，大陸各級政府都在毫不放鬆地抓好常態化的疫情防控，決不讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄。

華春瑩表示，同時，大陸也將繼續推進疫情的防控國際合作，支持世衛組織發揮全球抗疫領導作用，同各國分享防控和救治的經驗，繼續向應對疫情能力比較弱的國家提供支持和幫助，發揮我們作為全球抗疫物資最大供應國的作用，推動構建人類健康共同體。

華春瑩表示，中國大陸已經加入「新冠肺炎疫苗實施計畫」，願意同實施計畫的各方一道，繼續為全球團結抗疫，保護世界各國人民的生命安全和身體健康，作出中國努力和中國貢獻。

(中時 )