台中一名38歲女銀行員，日前透過交友APP結識自稱旅居國外的男網友，聊天過程中男網友不斷提起投資話題，並秀出自己在投資平台獲利的手機截圖畫面，「好心」表示願意分享投資秘訣，女銀行員不疑有他，按照指示下載「NFA APP」外匯投資軟體，起初節節獲利，也能順利把部分小額獲利「返現」領回，但等女銀行員放心投入大筆資金時，平台的Line客服卻聲稱女銀行員涉嫌洗錢，要求先支付高額安全金、保證金才能再次申請「返現」，男網友也斷絕聯絡，女銀行員這才發現自己遇上詐騙，共損失80餘萬元。

刑事局提醒，假交友結合假投資是近期盛行的詐騙手法。（圖／翻攝照片）

刑事局指出，假交友結合假投資是近期盛行的詐騙手法，歹徒大多透過社群網站或交友APP搭訕被害人，再轉移到Line持續交往，等獲得被害人信任後，就引誘被害人前往來路不明的境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯、運彩博奕等，初期營造不斷獲利假象且能正常提領獲利，等被害人放心投入大筆金錢後，再編造各種理由收費，最後直接關閉網站，讓被害人求償無門。

警方呼籲，民眾網路交友務必提高警覺，此類詐騙往往由多名歹徒分別扮演網友、投資顧問、客服人員，並透過不同Line帳號與被害人聯絡，民眾可善用165反詐騙官網「高風險賣場／詐騙Line ID」專區每周公告的「詐騙Line ID」資料，在網路投資、交友前，先過濾對方的Line帳號是否曾被通報為詐騙帳號，以減低被騙風險。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)