距離美國總統大選不到1個月，美國總統川普確診新冠肺炎，被喻為美國大選的「十月驚奇」，也為大選投下變數，更令外界相當關注到底川普會不會連任。對此，退休外交官鄧申生則分析，「川普很可能無法當選連任」。

歷任台灣駐美副代表、駐以色列代表的退休外交官鄧申生，接受《中評社》訪問時表示，「川普很可能無法當選連任，若民主黨候選人拜登當選，反中局勢雖不變，但美中關係一定會有所調整，不像川普時期那麼糟。」

另外，鄧申生分析，美國高官兩次訪台，不但一點作用都沒有，還引起台灣海峽的不安，導致政府「國防」負擔加重，「美國只是吃吃妳（台灣）的豆腐、順帶調戲一下就走了。」

而川普結束住院治療並返回白宮後，一再對外界展現強健形象，而白宮醫療團隊經過多日觀察他的身體狀況後，醫生指出他的身體狀況數據都在正常範圍內，且新冠療程以結束，最快10日就可以恢復公開活動。

至於，第二場辯論也引發各界關注，但美國總統辯論委員會8日卻宣布，第二場辯論將改為視訊形式進行。對此，川普表示拒絕參加，稱不想在視訊辯論上浪費時間，並批評辯論形式改變是為了「保護」拜登。

(中時新聞網)