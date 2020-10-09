桃園市消防局第三大隊9日上午於蘆竹區「南崁兒童藝術村等宿舍群」辦理古蹟及歷史建築搶救演練，特別協調該管理單位進行實境模擬及編組操作的方式，讓古蹟管理維護者能掌握自身危害潛勢，建立起自主安全管理概念。

此次三大隊動員所轄蘆竹區3個消防分隊進行實境演練，讓各分隊充分了解周遭道路狀況、歷史建築群座落分佈、救災動線、附近可用水源、重點建築物及文物等，強化整體救援效率。

另依古蹟及歷史建築消防救災處理原則， 灌救時採用高空式水霧撒水等方式抑制火勢為主，減低對結構本體之損害並達降溫滅火功效。

第三大隊長殷明坤表示，「多一份準備、少一份損失，建立起相關防災機制俾利打造古蹟及歷史建築場所整體防災能量。」蘆竹消防分隊長余順明則說，「依其場所特性，著重於建築本體及文物之保存，建議維護者在既定的任務編組下，另應成立文物搶救人員確保文物之永續保存。」

(中時 )