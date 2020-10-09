25歲曾姓女子罹患腦性麻痺、臥床多年，卻被新北市保安警察大隊查出遭新北地檢署發布為竊盜通緝犯，警方8日前往療養院逮人，療養院派出2名員工陪同，曾女在分局內情緒激動、不斷哭泣，療養院的員工也相當不解「臥床多年怎會是通緝犯！」

據悉，曾女罹患腦性麻痺，由於行動不便、臥床多年，家屬將她送往療養院，豈料，曾女的身分卻遭不明人士盜用，淪為新北地檢署發布的竊盜通緝犯。新北市保大依據相關資料前往療養院逮捕曾女。

療養院員工向警方表示，「曾女已臥床多年，不可能外出偷竊。」但警方仍依法將她帶回偵訊，曾女在警分局內難過落淚，情緒相當緊張，警察及療養院員工僅能頻頻安撫，依法將她解送地檢署歸案。

前基隆地方法院書記官長林富貴表示，警察逮捕通緝犯解送至地檢署是必然程序，但認定是否有偷竊等行為，是由檢察官來認定，警察也無權撤銷通緝，須由原發布地檢署來認定或撤銷。

林富貴也提及，法務部有相關規定，可能因疫情問題、行動不便或有特殊需求等，若經由原發布地檢署同意，則可以採用視訊等方式。

(中時 )