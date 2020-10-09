統一獅野手陳重廷經過2年二軍沉潛，今年終於破繭而出站穩一軍，獲得出賽機會大增，賽前也已經累積98安，距離生涯百安只差2支，不過回頭看，陳重廷說在二軍低潮時滿腦子都是負面想法，還一度認為自己只有「三軍」身手，之後重新調整心態才有今天的表現，曾經覺得遙不可及的百安也快要達成。

陳重廷二、三、游都能守，是獅隊教練團靈活的內野棋子，今年打擊狀況也不差，維持在3成左右，今年共有77場出賽，已經比過去3年相加起來還多，「機會多也是好事，讓我有更多機會下場學習，每天都要維持狀況，都是寶貴的經驗。」

回想過去在二軍的時間，卻也是陳重廷最低潮的時候，「在二軍打不好會覺得自己很糟糕，因為沒有三軍可以讓你調整了，如果有三軍那我應該會下去，會有這種想法。」陳重廷表示最低潮就是在二軍的前2年，表現不好就會一直鑽牛角尖，惡性循環之下越打越沒自信。

「不好的時候覺得自己好像什麼都做不好，在二軍看到哥哥（陳重羽）一軍百安，覺得怎麼好像百安離我很遠。」陳重廷說去年結束才真的想要徹底改變，告訴自己不能再負面了，就算有失誤也不要多想，隔天朝修正的方向繼續前進。

距離百安里程碑只差2支，陳重廷笑說其實自己沒特別追求，「我比較看重自己的守備，我就是讓教練團好調度的角色，如果沒安打不會生氣，但假如失誤我會比較悶，把守備擺第一。」

(中時 )