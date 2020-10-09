婦產科醫師陳保仁上節目分享案例。(圖翻攝自醫師好辣YouTube頻道)

日前一名45歲的婦人深受子宮肌留困擾，不止疼痛還會貧血，讓她決定開刀將子宮切除。但就在術後4個月她意外發現私密處變的濕潤，彷彿出現回春現象，夫妻之間性生活也變的美滿。奇怪的是，婦人發現自己在走路時偶爾會「滴出水」，這才驚覺事態不對，就醫檢查後醫生發現原來是「廔管」在作祟。

婦產科醫師陳保仁日前在節目《醫師好辣》上分享，這名婦人半年前因為子宮肌瘤所帶來的困擾，於是決定透過腹腔鏡手術將子宮移除，原本她還擔心身體會因此快速老化，但就在術後4個月開始，私密處變的莫名濕潤，甚至在和老公行房時會「愛如潮水」般的從私密處流出液體，讓她開心的以為自己是出現了回春的現象。

奇怪的是，婦人發現自己這種私密出濕潤的情況時有時無，更詭異的是她有時在路上走一走會「滴出水」，見情況不對勁，讓她趕緊就醫尋求協助。陳保仁表示，當他聽完症狀，就懷疑婦人的膀胱和私密處「可能有廔管」，而經過精密的檢查後，果然發現婦人的輸尿管和陰道間長出細小廔管，就像「開了一條細細的高速公路」。

陳保仁表示會出現這樣的情形，是因為輸尿管附近血管「非常豐盛」，進行手術時難免有所刺激，若血管剝離就可能出現發炎反應，並跟旁邊「牽絲」開出一個小洞，造成輸尿管的液體從私密處流出。所幸該婦人經放置「輸尿管導管」治療1個月後，患者的廔管便自行關閉，身體也恢復正常。

(中時新聞網)