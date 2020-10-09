檢警偵辦陳姓男子在淡水非法駕駛直升機案，意外拆穿爭議不斷的直播主連千毅「澎風」內幕，原來連去年1月時，曾高調表示他受企業家之託，售賣要價800萬的R22直升機，且在6分鐘就賣給1名陳姓傳產富商，但檢警經調查後，發現直升機就是陳男提供的，買家賣家都是同一人，根本沒有賣出過。

連千毅去年1月接受媒體訪問，指他將在臉書0元起標拍賣直升機，是台灣業界首創，他賣的是美國羅賓遜公司生產R-22直升機，這架雙人座直升機，飛行高度可達1萬4000呎，最大續航力則可到達480公里，因優越的性能和安全性，成為世界上最受歡迎的輕型直升機。

連對外表示直升機是一名企業家提供，後來更宣稱他在6分鐘內，以800萬將該架直升機賣給陳姓老闆，被不少網友稱讚「霸氣！」、「超狂！」藉此拉抬自己的聲勢。

日前淡水亂開直升機案發生後，也有媒體找上連，連當時表示他與此事無關，這台直升機不是他經手的，否認自己與此案有關。

但檢警8日拘提陳，經調查後，陳表示當年將直升機借給連千毅，讓他對外宣稱要拍賣，事後陳就將直升機載回，賣家買家都是同一人，根本沒有6分鐘賣出，檢警偵辦也意外戳破連千毅的說辭。

(中時 )