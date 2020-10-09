大陸外交部發言人華春瑩今天（9日）主持例行記者會。有記者就陸方正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）之後的具體工作開展等內容提問。華春瑩表示，「中國疫苗研發完成並投入使用之後，將作為全球公共產品優先向發展中國家提供。」

華春瑩表示，中國大陸已和全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計畫」（COVAX）。這是中國大陸秉持人類衛生健康共同體的理念，履行自身承諾，推動疫苗成為全球公共產品的一個重要舉措。當前新冠肺炎疫情仍處於全球大流行，嚴重地威脅各國人民的生命安全和身體健康，確保發展中國家有平等的機會獲取合適安全和有效的疫苗，一直是陸方關注的重點。

華春瑩強調，陸方鄭重承諾，「中國疫苗研發完成並投入使用之後，將作為全球公共產品優先向發展中國家提供。」為此，陸方同COVAX一直保持密切溝通，對加入COVAX持積極態度。儘管中國大陸多支疫苗研發處於國際領先水平，並具備充足的生產能力，但是大陸還是決定加入COVAX，目的就是要以實際行動促進疫苗的公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並且支持COVAX。通過加入COVAX，陸方也將同有關國家加強疫苗合作。

媒體關切，陸方是否會為計畫提供疫苗？華春瑩表示，「習主席已經明確表示，中國的疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出中國貢獻。為認真落實上述的舉措，中國政府支持中國的疫苗研發企業參與COVAX，與有關發起方合作，向發展中國家提供疫苗，並且一直在為此提供積極的協助。」

華春瑩表示，不少中國大陸的疫苗企業已經向COVAX發起方表達了加入的積極意願，雙方的技術專家正在就疫苗的研發、認證、監管等方面技術標準保持著密切的溝通。大陸願意同COVAX的各方一道，為全球團結抗擊疫情，保護世界各國人民的生命安全和身體健康做出中國大陸的貢獻。

(中時 )