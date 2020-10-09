康軒文教集團董事長李萬吉返台後未落實居家檢疫規定，多次外出，遭新北市衛生局重罰100萬，對此李萬吉表示虛心接受，卻要求內部「抓出內鬼」，吹哨者更慘遭公司霸凌到離職，引發眾怒，全國教師工會總聯合會今天也發出聲明譴責，要求康軒道歉，否則號召抵制，對此康軒拒絕道歉，僅表示「會妥善處理此事」。

李萬吉返台後無視居家檢疫規定，6次違規外出，遭自家員工舉報，李雖然在鏡頭前表示尊重裁罰，卻私下傳LINE要求主管「務必揪出搞鬼者」，被懷疑是吹哨者、擁有18年年資的女經理連日來遭受霸凌，不僅系統帳號遭停權，獎金也被扣下，還被主管要求自願離職，試圖規避66萬資遣費，甚至有人在電梯口貼紙條點名她「出賣公司還有臉進公司」，讓她當場崩潰痛哭，只好辭職。

全教總今天也針對此事發出聲明，高分貝痛批康軒貴為文教公司，卻做出惡劣的反教育行為，不檢討害全民陷入染疫風險的董事長李萬吉，反過來打壓霸凌吹哨者，應該向社會大眾道歉，否則將號召全台教師抵制康軒教材。

對此康軒發言人許牧民也做出回應，但僅表示外界的關心他們有聽到，「會妥善處理此事」，拒絕道歉。

(中時新聞網)