繼AMD、Intel之後，有知情人士指出台積電也已從美國商務部獲得許可證，能夠繼續向華為供應一部分成熟工藝產品。

集微網報導，該知情人士透露，台積電獲得的許可證主要涵蓋採用成熟工藝製造的產品，手機SoC等先進節點產品仍然無法為華為代工。

2020年5月，台積電曾宣佈在美國亞利桑那州投資120億美元建廠，傳言稱台積電在美國建廠將建立在能夠保證繼續供貨華為的基礎上。不過，美國國務院負責經濟增長、能源和環境的副國務卿Keith Krach曾公開表示，美國方面並沒有就此對台積電做出任何保證。

8日，台積電公佈第三季財報營收達到844.88億元，季增14.7％，年增21.65％，打破2019年第四季創下的單季新高紀錄。

在美國的最強禁令之下，華為備貨的訂單是台積電第三季業績創新高的主要動力之一。在9月15日之後，失去華為的台積電同樣面臨填補空缺訂單的問題。不過，如果台積電能夠拿到一部分華為供貨許可，這將一定程度上降低台積電填補空缺訂單的壓力，並讓台積電和華為的客戶關係得以繼續維持。

前述知情人士還指出，美國商務部並不會完全封鎖華為，但如果手機處理器經片和基地台經片等問題不能得到解決，失去支柱業務的華為仍然無法恢復元氣。

前述知情人士還指出，美國商務部並不會完全封鎖華為，但如果手機處理器晶片和基地台晶片等問題不能得到解決，失去支柱業務的華為仍然無法恢復元氣。

(工商 )